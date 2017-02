Fiscalía investiga a ocho funcionarios de Seguridad por supuestos nombramientos ilegales

Por: Fernando Muñoz

El Ministerio Público investiga actualmente a un total de ocho funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) por supuestos nombramientos ilegales.

Entre los empleados de la institución que son investigados destaca el viceministro de Seguridad, Juan José Andrade, así como el subdirector de la Fuerza Pública, Nils Ching, y la jefa de Planes Preventivos de la cartera, Yadelly Noguera.

La causa también involucra a tres hombres de apellidos Cordero, Gómez y González, así como a otras dos mujeres de apellidos Chavarría y Rivera.

Según informó la Fiscalía del Primer Circuito Judicial de San José, los presuntos delitos que se indagan son nombramiento ilegal, falsedad ideológica y uso de documento falso.

El Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, Mainor Anchía, explicó que la denuncia se interpuso luego de que los nombramientos se realizaran, según él, sin la realización de un concurso.

Como parte de la investigación, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) secuestró documentos, con la autorización de un juez penal, de la Escuela Nacional de Policía y de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Seguridad Pública.

El vocero de la cartera, Carlos Hidalgo, explicó que se prestó a la Policía Judicial toda la colaboración requerida para que se desarrollen las pesquisas.

No obstante, indicó que por ahora no se referirán con detalle a la causa, hasta tanto esta no avance.

Pese a que el director de la Fuerza Pública, Juan José Andrade, no quiso referirse al tema en micrófonos, expresó a través de sus redes sociales que en el Ministerio de Seguridad no se ha hecho ningún nombramiento ilegal, y dijo estar dispuesto a probar que su carrera de policía ha sido correcta.