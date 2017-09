Mbappé: ”Mi familia me aconsejó fichar por el PSG”

Agencias

Kylian Mbappé ha sido presentado con el PSG, en una rueda de prensa multitudinaria, como no podía ser de otra forma dado el tremendo revuelo que ha causado su incorporación por el PSG. La nueva estrella del equipo parisino ha hablado largo y tendido acerca de su fichaje.

“Yo estaba a favor de quedarme en el Mónaco. Hablé con mi familia y tomé la decisión de fichar por el PSG. Es importante para mí volver a París. Sucedió algo. Esto no es ni el lugar ni el momento, voy a hablar de ello a su debido tiempo. No estoy enojado con los líderes de Mónaco, tengo un gran respeto hacia el vicepresidente Vadim Vasilyev”, afirmó.

El delantero afirmó que el fichaje de Neymar no influyó en su decisión: “Me interesaba el proyecto del club antes que Neymar, pero tenerle representa una ventaja. Todos conocemos el jugador que es”. Sobre el precio del traspaso, aseguró que “No gestiono yo los precios, no es mi asunto. Eso no va a cambiar mi forma de jugar y no me molesta”.

“Tuve la oportunidad de hablar con Emery. Es un entrenador que te habla de fútbol. Tiene una gran conexión con el equipo. Me ha dicho lo que quiere de mí y cómo me va a utilizar dentro del campo, es un entrenador muy claro y directo”, aseguró sobre su nuevo técnico.