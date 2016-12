Particulares no pueden pedir a OIJ informes sobre acceso a sus datos confidenciales

Por: Fernando Muñoz

No cualquier persona puede solicitar al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) un informe para saber si sus datos han sido consultados en la Plataforma de Información Policial (PIP).

Dicha plataforma, que permite a distintos cuerpos policiales tener información concentrada para la indagación de causas penales, fue creada como una herramienta para combatir el crimen organizado y nuevamente se encuentra envuelta en la polémica.

El pasado martes el magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Celso Gamboa, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por supuesto espionaje, tras solicitar al OIJ un informe que le permitió determinar que sus datos fueron visitados en 14 ocasiones por funcionarios judiciales, sin que existiese una razón válida.

El jerarca del OIJ, Walter Espinoza, explicó en el programa Matices de Radio Monumental que la documentación fue entregada a Gamboa por su condición de juez de la Sala de Casación Penal.

No obstante, aclaró que este tipo de informes no se pueden brindar a una persona particular que quiera saber si sus datos han sido indagados.

El director de la Policía Judicial fue enfático en que abrir este tipo de consultas al público daría pie a que el crimen organizado se aproveche de la circunstancia.

Según dijo, las investigaciones que se ejecutan deben permanecer en secreto.

La polémica por el uso indebido de la plataforma policial surgió en primera instancia con el guardameta de la Selección Nacional, Keylor Navas, cuyos datos fueron consultados tras el mundial de Brasil 2014, sin que existiese una investigación en su contra.