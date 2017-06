Fiscalía amplía investigación contra alcalde de Nicoya por supuesto abuso sexual

Redacción.

El Ministerio Público amplió la investigación que lleva a cabo en contra del alcalde de Nicoya, de apellidos Jiménez Muñoz, quien fue detenido por las autoridades este martes en su casa de habitación.

Jiménez fue detenido este martes como sospechoso de los delitos de nombramiento irregular, abuso de autoridad, influencia en contra de la hacienda pública, legislación o administración en provecho propio y reconocimiento ilegal de beneficios laborales.

Además, este miércoles la Fiscalía informó que al funcionario se le investiga por dos delitos de abuso sexual contra persona mayor de edad, los cuales habrían ocurrido el año pasado dentro de las instalaciones de la Municipalidad, contra una funcionaria de esa misma sede.

La audiencia de solicitud de medidas cautelares inició a las 09:00 a.m. en el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial, San José, y el Ministerio Público está solicitando como medidas cautelares la suspensión del cargo, no acercarse a la Municipalidad, no amenazar ni comunicarse con testigos ni ofendidos y que se detenga un supuesto pago de ¢35 millones que se pretendía hacer a un empleado que dejaría el ayuntamiento.