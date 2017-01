Donald Trump decretó la fecha de su asunción como el “Día Nacional de la Devoción Patriótica”

Tomado de Infobae

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró oficialmente a su asunción el 20 de enero como el “Día Nacional de la Devoción Patriótica” en una de sus primeras acciones de gobierno.

La peculiar medida, enmarcada en las numerosas referencias de Trump al patriotismo durante su campaña y su promesa de “unir al país”, se tomó mediante un decreto y designa al 20 de enero con ese título, según consigna The Washington Post.

“Cuando abres tu corazón al patriotismo, no hay lugar para el prejuicio”, dijo Trump el viernes en las escalinatas del Capitolio, en Washington D.C, luego de jurar como 45° presidente de Estados Unidos.

Ese mismo día su secretario de prensa, Sean Spicer, dijo que la declaración del “Día Nacional de la Devoción Patriótica” se hizo mediante un decreto, junto al envío de las nominaciones de colaboradores al Congreso estadounidense.

La medida, que en redes sociales trajo ecos del fervor del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, al punto de que circulaba el término Kim jong Trump para referirse al mandatario estadounidense, entró en vigor el lunes cuando el trámite administrativo tuvo lugar.

“Yo, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, en virtud de la autoridad que me dan la Constitución y las leyes, proclamo al 20 de enero de 2017 como el Día Nacional de la Devoción Patriótica, con el objetivo de fortalecer nuestros vínculos entre nosotros y con el país, y para renovar los deberes del gobierno hacia el pueblo”, dice el decreto”Nuestra Constitución está escrita en papiro pero vive en los corazones del pueblo americano.

No hay libertad donde la gente no cree en ella; no hay leyes donde la gente no las respeta; no hay paz donde la gente no reza por ella.”, concluye.

En rigor, es común que los presidentes estadounidenses cambien el nombre de sus días de asunción. Barack Obama declaró al suyo en 2009 “Dia Nacional de Renovación y Reconciliación”, mientras que George W. Bush lo llamó “Día Nacional de la Oración y la Acción de Gracias” en 2001.