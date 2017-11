Fernando Ocampo: “No se puede socavar un don de mando del entrenador”

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El presidente de Liga Deportiva Alajuelense, Fernando Ocampo, estuvo de invitado este miércoles en 120 Minutos.

Ocampo habló sobre la decisión de separar a Mauricio Montero del cuerpo técnico del primer equipo; medida que se anunció este martes por la tarde.

“El tema de Mauricio Montero no se da por las declaraciones sino por una desavenencia entre las partes. Lo cierto del caso, usted no puede socavar o limitar un don de mando de un entrenador, nosotros creíamos que no le hacían bien al camerino y respaldamos al cuerpo técnico. Nos comunicó el tema y la Junta Directiva le dijo que procediera”, dijo Ocampo.

El jerarca erizo aclaró que el control del camerino lo tiene Wílmer, a horas de enfrentar la Jornada 18 del campeonato nacional.

“En el camerino de la Liga manda Wilmer López, estamos tratando que haya una línea directa y estamos claros en esa posición. Yo no quiero plantear que hay ‘enemigos’ dentro del camerino. Cuando hay cambios generacionales se pueden dar roces. No dudo del compromiso de los jugadores y no quisiera adelantar cuáles serán las decisiones de la Junta Directiva”, finalizó Ocampo.

Alajuelense anunciará en los próximos días la salida de varios futbolistas.

.@focampo13: “Puedo entender que la gente se moleste, pero la justificación que se maneja a lo interno para mí es suficiente” pic.twitter.com/IcKErF8iNH — L.D.A. (@ldacr) October 31, 2017