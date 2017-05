Andrés Iniesta habló de su futuro y encendió las alarmas en Barcelona

El histórico mediocampista del Barcelona Andrés Iniesta se presentó en el programa “Tú Diràs” de RAC 1 y habló de todo lo ocurrido a lo largo de la temporada. Además alarmó a los fanáticos “azulgranas” tras afirmar: “Hay posibilidades de que no me retire en el Barcelona”.

El español de 33 años aclaró su postura después de darse a conocer el interés de la Juventus por hacerse de sus servicios. El futbolista de 33 años tiene contrato hasta 2018 con el club.

“Mi intención, mínimamente, es cumplir el contrato que tengo y eso es lo que quiero hacer. Hay posibilidades de que no me retire en el Barça. Es una cuestión de valorarlo todo”, reconoció “El cerebro”, a pesar de la oferta de renovación que el club le puso sobre la mesa, la cual el no aceptó.

“No estoy diciendo que vaya a renovar o que no. Ya dije hace semanas que en el momento que tenga que salir de aquí no va a acabar en confrontación entre Iniesta y el club”, avisó.

De confirmar su salida del equipo, al capitán del FC Barcelona no le faltarán pretendientes. La Juventus de Massimiliano Allegri es uno de los más poderosos, sin embargo también tiene ofertas de la Major League Soccer, así como también de China y Qatar, donde está su antiguo compañero: Xavi Hernández.

Andrés Iniesta también dio su opinión del sabor amargo que le dejó esta temporada: “Se ha perdido porque no hemos conseguido ser regulares. Tuvimos varias posibilidades de colocarnos líderes, pero no las aprovechamos y eso se paga”.

A su vez, habló sobre las esperanzas que generó la mítica remontada ante el PSG: “Hicimos lo imposible, incluso creímos en ganar otra Champions, pero lo hicimos muy mal en Turín y, en esta competición, se penalizan mucho los errores”.