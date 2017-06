Un grupo leal al ISIS se atrincheró en una escuela en Filipinas durante varias horas y huyó con rehenes

Un grupo armado aliado al Estado Islámico (ISIS) en las Filipinas se atrincheró este miércoles durante unas horas en una escuela del sur del país, la misma región donde otra organización yihadista combate desde hace un mes al Ejército, antes de retirarse con cinco rehenes.

El asalto fue perpetrado por supuestos miembros de los Luchadores por la Liberación Islámica del Bangsamoro (BIFF) en un colegio de Pigcawayan, en la provincia de Cotabato, donde los rebeldes retuvieron a varios civiles, incluidos niños.

Durante el incidente en la escuela Malagakit hubo intercambio de disparos entre los rebeldes y el Ejército, dijo a la agencia EFE Realan Mamon, el inspector de policía de Pigcawayan, una localidad de unos 66.000 habitantes.

En tanto el portavoz de las Fuerzas Armadas, Restituto Padilla, confirmó en rueda de prensa que los asaltantes se retiraron poco después sin que se registraran víctimas y que se llevaron inicialmente cinco rehenes para utilizar como escudos humanos.

Un representante del grupo terrorista indicó que no tenían intención de retener a las personas ya que las habían tomado sólo para facilitar el escape, pero aún no se había confirmado su liberación. No había niños entre los cinco secuestrados.

En tanto surgieron también reportes sin confirmar sobre la muerte de cinco de los atacantes.

Padilla dijo no estar seguro si el incidente estaba vinculado con la violencia en Marawi, una ciudad situada 85 kilómetros al norte de Pigcawayan donde el Ejército mantiene los combates contra el también yihadista Grupo Maute, pero señaló que podría haber sido una distracción de ese operativo.

“Si es una maniobra de distracción, no será la primera vez para estos atacantes del BIFF”, dijo, según reportó The Philippines Star.

El BIFF surgió en 2008 como escisión del Frente Moro de Liberación Islámica (MILF), cuando esta organización entró en negociaciones con el gobierno para dotar de autonomía a la región de mayoría musulmana del sur del país y renunciar a la independencia.

Las autoridades creen que varios miembros del BIFF se han unido a la rebelión iniciada el 23 de mayo por Maute en Marawi, donde los yihadistas resisten las acometidas de las Fuerzas Armadas, incluidos ataques aéreos y bombardeos.

Los combates suman 268 rebeldes muertos, así como 66 miembros de las fuerzas de seguridad y 26 civiles según las últimas cifras oficiales, mientras casi la práctica totalidad de los más de 200.000 habitantes de Marawi han huido o han sido evacuados.

Con información de EFE