San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El dirigente Olman Vega no es más presidente de Guadalupe FC; equipo que la temporada anterior participó con el nombre de Belén FC.

Olman Vega llegó en 2013 a la dirigencia del equipo belemita; clasificando a semifinales hace dos años.

“Después de 4 años y meses; creo que llegó un momento para partir por algunas circunstancias. Asumimos una responsabilidad de un equipo con muchos problemas financieros y negociaciones de varios tipos; ahora con los mexicanos”, dijo Olman Vega en Escenario Deportivo.

“No es que esté cansado ni vaya a seguir en otras cosas, luego apareceré. En lo que se refiere con la relación con los mexicanos llegamos a la decisión que no siga porque no estoy a gusto con algunas cosas y sobre todo si siento que hay un tipo de relación que no es la más cómoda para mí”

“Los principios uno no los negocia, algo aprende uno durante todos los años, pero no me siento a gusto y si no lo estamos ambas partes agarrar cada uno para su lado”, expresó Vega.

Olman asegura que desde el 16 de abril tomó la decisión luego de la salvación en la última fecha del Verano 2017