Reporte: EE.UU. cancelaría TPS para centroamericanos y haitianos

Más de 300.000 centroamericanos y haitianos que viven en los Estados Unidos bajo una forma de permiso temporal llamado TPS (Estatus de Protección Temporal) ya no necesitan ser protegidos de la deportación, dijo el Departamento de Estado a las autoridades de Seguridad Nacional esta semana, unos días antes del esperado anuncio del DHS sobre si renueva esa protección, informa el Washington Post.

El diario asegura que el martes, el Secretario de Estado Rex Tillerson envió una carta a la secretaria en funciones del DHS, Elaine Duke, para informarle que las condiciones en Centroamérica y Haití que se habían utilizado para justificar la protección ya no requieren un aplazamiento para los migrantes, algunos de los cuales han sido autorizados vivir y trabajar en los Estados Unidos durante 20 años bajo el programa conocido como Estatus de Protección Temporal.

La evaluación de Tillerson, exigida por ley, no se ha hecho pública, pero sus recomendaciones fueron confirmadas por varios funcionarios del gobierno familiarizados con su contenido, dice el diario. Los funcionarios hablaron bajo la condición del anonimato para discutir las deliberaciones internas.

El Departamento de Seguridad Nacional tiene hasta el lunes para anunciar sus planes para aproximadamente 57,000 hondureños y 2,500 nicaragüenses cuyas protecciones TPS expirarán a principios de enero.

Aunque la mayoría llegaron ilegalmente a EE.UU., quedaron exentos de la deportación después de que el huracán Mitch devastó Centroamérica en 1998. Sus protecciones TPS se han renovado rutinariamente desde entonces, en algunos casos después de desastres naturales adicionales y la inseguridad resultante.

El Congreso creó el TPS en 1990 para proteger a los ciudadanos extranjeros de ser devueltos a sus países en medio de inestabilidad y condiciones precarias causadas por desastres naturales o conflictos armados.

Los funcionarios de la administración Trump han señalado en repetidas ocasiones que el programa debía ser temporal y no un medio para que las personas se conviertan en residentes a largo plazo de los Estados Unidos. Agregaron que los desastres de hace mucho tiempo no deberían usarse para extender el estatus migratorio provisional cuando ya no existe la justificación inicial para ello.

El Washington Post apunta que la evaluación de Tillerson es consistente con los más amplios esfuerzos de la administración para reducir la inmigración a los Estados Unidos y cumplir con las restricciones legales que mantiene no han sido hechas cumplir estrictamente en el pasado.

“Es justo decir que esta administración está interpretando la ley, exactamente como es, que la anterior no lo hizo”, dijo un funcionario de la administración.