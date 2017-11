Estrella de la NBA volvió a insistir con su teoría sobre la Tierra plana

Kyrie Irving puso en duda que el ser humano haya pisado la Luna. Además, en febrero ya había desconfiado de la existencia de los dinosaurios.

En febrero de 2017, Kyrie Irving, campeón con los Cavaliers de Cleveland en 2016 y ganador de un oro olímpico, sorprendió al mundo al asegurar que “la Tierra es plana”.

Tras recibir millones de burlas, el basquetbolista de 25 años volvió a hablar sobre el tema esta semana, en el podcast Geno Auriemma, entrenador de las Univerisdad de Connecticut de baloncesto femenino.

“No quería criticar a la ciencia. No quería empezar una guerra y parecer un loco, pero cuando empecé a buscar por mi cuenta me dí cuenta de que no hay una foto real de la Tierra. Ni una sola imagen de la Tierra”, sostuvo Irving.

En aquel entonces había recibido el apoyo de varios colegas, incluido la ex estrella de la NBA Shaquille O’Neal: “Conduzco de Florida a California todo el tiempo y es plano para mí. No subo y bajo en un ángulo de 360º”.

Irving dejó entrever que el hombre jamás pisó la Luna al referirse al asunto en tono sarcástico: “Y no hemos vuelto a la Luna desde 1961 o 1969. Y luego se vuelve como una conspiración donde comienzas a pensar ‘ok, déjame preguntarte sobre estas cosas”. Sin embargo, fueron varios los astronautas que viajaron hasta el satélite y descendieron al suelo lunar.

En febrero el actual jugador de los Boston Celtics había sostenido también que la existencia de los dinosaurios era más que discutible: “Ellos encuentran un hueso y con eso hacen el 98 por ciento del cuerpo digitalmente”, manteniendo su línea conspirativa.

Fotos: Shutterstock

Infobae

espectaculos

favendano

estrella-de-la-nba-volvio-a-insistir-con-su-teoria-sobre-la-tierra-plana-no-hay-fotos-reales-del-planeta

infobae