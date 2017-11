Cristiano Ronaldo: “No quiero renovar mi contrato”

El crack portugués sacó a relucir su costado más picante tras la caída ante el Tottenham en Wembley.

Infobae- Red Albavisión

El Real Madrid no atraviesa un gran momento y ha tenido una semana para el olvido. Tras la histórica caída ante el Girona en la Liga española, llegó gran tropiezo en la Champions League: el Tottenham lo derrotó por 3-0 en Wembley. Como si fuera poco, al término del encuentro, Cristiano Ronaldo mostró su lado más ácido y dejó algunas declaraciones muy picantes.

Ante los micrófonos de la zona mixta del mítico estadio londinense, Cristiano Ronaldo no se guardó nada. Habló de las críticas, pidió que lo busquen en Google, reclamó la invalidez de los de los goles rivales, reveló que extraña al colombiano James Rodríguez y puso en duda su futuro con una frase contundente: “No quiero renovar”. Aquí, las palabras más punzantes de CR7:

Su actitud ante la derrota y el reclamo arbitral: “Cuando estás perdiendo las cosas no están como quieres y quieres apoyar a tus compañeros. Un 3-0 era un palo muy grande. El primer gol de ellos estaba fuera de juego y el segundo estaba también fuera de juego, el otro día ante el Girona igual…”

Su renovación de contrato: “Yo no quiero renovar. Tengo cuatro años mas de contrato y a mí me basta, no quiero renovar ni una mejora de contrato. Estoy seguro, no quiero renovar.”

Las bajas de la plantilla del Real Madrid: “Todos los jugadores que se fueron este verano nos hacían más fuertes. No es excusa, pero jugadores como Pepe, James, Morata… nos hacían más fuertes. Los chicos son el futuro, pero son jóvenes y se nota la experiencia.”

La falta de gol en los últimos partidos: “A ustedes solo les importan los goles, las estadísticas están ahí. Si pones ‘Cristiano goles’ en Google aparece todo, no me preocupan para nada los goles.”

El mal momento de su equipo: “No sé qué quiere decir crisis. Crisis jamás, podemos perder tres o cuatro partidos pero nunca hay crisis. ¿Quién fue el que ganó las dos últimas Champions? El Real Madrid. La gente tiene una memoria muy corta. A lo mejor dentro de dos meses están diciendo que somos los mejores.”