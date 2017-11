Champions League 2017-18: todos los resultados de la cuarta jornada

La Champions League regresó esta semana con interesantes encuentros por la fase de grupos.

Este martes y miércoles regresó la Champions League con interesantes encuentros por la fase de grupos.

La fecha dio inicio con el empate a cero entre FC Barcelona y Olympiacos. Los dirigidos por Ernesto Valverde tuvieron varias ocasiones para romper la paridad pero no estuvieron finos al momento de definir.

A la misma hora el PSG aplastó por 5-0 al Anderlecht con una nueva exhibición de Neymar, Cavani y Mbappé.

La jornada continuó con el Benfica vs. Manchester United, Atlético de Madrid vs. Qarabag, Juventus vs. Sporting de Lisboa, Bayern Múnich vs. Celtic, Chelsea vs. Roma y CSKA Moscú vs. Basel.

El miércoles, el Real Madrid se vio sorprendido ante un superior Tottenham y terminó cayendo por 3-1 en el mítico estadio de Wembley.

Asimismo, el Manchester City aseguró su presencia en octavos tras vencer 4-2 a Napoli en San Paolo.

Martes 31 de octubre

FC Barcelona 0-0 Olympiacos

Estadio Karaïskákis, El Pireo

Canal: ESPN2

PSG 5-0 Anderlecht

Estadio Parque de los Príncipes, París

Canal: FOX Sports 2

Benfica 0-2 Manchester United

Estadio Old Trafford, Stretford

Canal: FOX Sports 3

Atlético de Madrid 1-1 Qarabag

Estadio Metropolitano, Madrid

Juventus 1-1 Sporting de Lisboa

Estadio José Alvalade, Lisboa

Bayern Múnich 2-1 Celtic

Celtic Park, Glasgow

Chelsea 0-3 Roma

Estadio Olímpico

Canal: FOX Sports

CSKA Moscú 2-1 Basel

Estadio St. Jakob Park, Basilea

Miércoles 1 de noviembre

Real Madrid 1-3 Tottenham

Estadio Wembley

Manchester City 4-2 Nápoli

Estadio San Paolo, Nápoles

Feyenoord 1-3 Shakhtar

Estadio Metalist, Járkov

RB Leipzig 1-3 Porto

Estadio Dragão, Oporto

Liverpool 3-0 Maribor

Estadio Anfield, Liverpool

Sevilla 2-1 Spartak Moscú

Estadio Sánchez-Pizjuán, Sevilla

Borussia Dortmund 1-1 APOEL FC

Estadio Signal Iduna, Dortmund

AS Mónaco 1-1 Besiktas J.K

Estadio Vodafone Arena, Estambul