Paris Saint Germain busca clasificarse a los octavos de la Champions League

Con unos registros fantásticos, el elenco parisino intentará sellar ante el Anderlecht su boleto a la siguiente fase de la Liga de Campeones

Infobae-Red Albavisión

Paris Saint Germain, uno de los máximos candidatos en esta edición de la Champions League, buscará un nuevo triunfo para sellar su clasificación a los octavos de final. Su rival de este martes en el Parque de los Príncipes será el Anderlecth, que tendrá que luchar contra los increíbles registros del club parisino a nivel europeo.

A falta de dos jornadas para que finalice la fase de grupos, el PSG podrían conseguir el boleto a la siguiente fase incluso empatando. En ese caso, El Bayern Munich debería ganarle al Celtic en Glasgow.

Neymar regresa al elenco dirigido por Unai Emery tras no poder jugar el último fin de semana en la Ligue 1 por su expulsión frente al Olympique Marsella. El delantero brasileño anotó un gol en cada uno de los tres primeros encuentros jugados por el club francés, que lleva puntaje ideal, con 12 goles a favor y ninguno en contra.

Más allá de los conflictos y los rumores que han surgido desde que el brasileño Neymar llegó a París, su equipo es un serio candidato al título en la Liga de Campeones.

Por su parte, el Bayern Munich se enfrenta al Celtic y debe ganar para quedar clasificado de forma matemática. Hace dos semanas venció en Múnich pero ahora no lo tendrá nada fácil en su viaje Glasgow, donde el entrenador Jupp Heynckes no podrá contar con Ribery, Neuer, Bernat y aún no tiene asegurada la presencia de Müller y Lewndowski.