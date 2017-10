Se entregó a la justicia Paul Manafort, ex director de campaña de Donald Trump

Por: Infobae

Paul Manafort, ex jefe de campaña del ahora presidente estadounidense, Donald Trump, y su socio comercial Rick Gates se entregaron este lunes a las autoridades, en cumplimiento con una orden de arresto dentro de la investigación de la trama rusa.

Manafort quedó imputado por “conspiración contra Estados Unidos”, tentativa de lavado de dinero y no registrarse como agente de un país extranjero, entre otros cargos, según detalló la justicia.

El diario The New York Times informó de la orden de arresto contra Manafort y Gates, y la cadena CNN detalló que el ex jefe de campaña de Trump abandonó su casa en las afueras de Washington a primera hora, para luego llegar a las oficinas del FBI.

El avance marca una nueva etapa en las pesquisas que lleva adelante Robert Mueller, nombrado en mayo para reanudar la investigación sobre la interferencia rusa en la campaña de 2016 y establecer si hubo o no colusión con el equipo del candidato republicano.

El pasado viernes se conoció la aprobación, por parte de un gran jurado en Washington, de los primeros cargos dentro de la investigación, lo que abrió una gran expectativa por saber quiénes serían los primeros afectados.

Durante todo el fin de semana, Trump volvió a tachar en Twitter de “caza de brujas” la investigación y pidió que se “haga algo” contra las irregularidades que, según él, ha cometido su rival demócrata en las elecciones de 2016, Hillary Clinton.

En julio, las autoridades habían allanado el domicilio de Manafort, con el argumento de que el investigado podría no haber entregado todos los archivos relacionados a la causa que están bajo su posesión, y los oficiales se retiraron del lugar con varios documentos.

Manafort también fue interrogado por una comisión del Senado tras conocerse que participó en la reunión de junio de 2016 con una abogada rusa en la Torre Trump, ya que el encuentro fue descrito en correos electrónicos al hijo del entonces candidato como parte de un intento del Kremlin de ayudar a la campaña de Trump.

En 2016, el Times señaló que Manafort recibió años atrás un pago ilegal de unos 12,7 millones de dólares en efectivo en Ucrania, donde es investigado en un caso de corrupción.