Kevin Cunningham: “En un momento pensé que perdía a Kenny”

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

Momentos de tensión y drama se vivieron este jueves por la noche en el Estadio Nacional con el futbolista del Santos de Guápiles; Kenny Cunningham.

A la altura del minuto 19’ del segundo tiempo, Cunningham chocó con el hondureño Kevin Hernández y llevó la peor parte; quedó inconsciente sobre la gramilla del Nacional.

Este viernes en el programa 120 Minutos, su hermano gemelo; Kevin, relató todo lo que vivió en los momentos más críticos de su hermano.

“Estábamos toda la familia en el estadio, le di tiempo para que se pudiera levantar. Cuando el saltó, sentí que no iba bien. Pero no me podía poner nervioso porque mi mamá estaba en el estadio. Empecé a rezar y observé que José Garro empezó a gritar, bajé las gradas. Me fui por detrás del estadio y brinqué uno de los portones, no sé ni cómo lo hice”

“Vi a mi hermano, en un momento pensé que yo perdía a Kenny Cunningham. Les dije a los paramédicos que arrancaran la ambulancia, les dije ¡cálmense y vámonos! Le dije que encendiera la sirena; llegamos al hospital y Kenny no respondía, venía mal. Entramos al hospital y yo lo agarraba, le gritaba, le decía que despertara y que no me dejara solo y gracias a Dios se pudo recuperar”

“Cuando entré a verlo me preguntó cuánto iba el partido, entonces le dije que habíamos perdido por penales y se puso a llorar”, expresó Kevin.

Kenny se reporta estable y fuera de peligro

