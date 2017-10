El golazo con una pirueta jamás vista de un futbolista del Borussia Dortmund

Infobae-Red Albavisión

Pocas veces se vio un golazo con estas características. El autor de este tanto fue el portugués Raphaël Guerreiro, futbolista del Borussia Dortmund de Alemania, quien en el entrenamiento del equipo realizó una acción jamás vista.

Luego de recibir un centro desde uno de los laterales, el portugués saltó casi sobre el punto penal y al girar en el aire impactó de taco la pelota, que tomó una gran velocidad y se colocó en ángulo izquierdo del arquero.

La cuenta oficial de Twitter del Borussia Dortmund compartió la jugada, que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

😲 WAS FÜR EIN TOR! @RaphGuerreiro ist zurück! // WHAT A GOAL! Raphaël Guerreiro is back 💪 pic.twitter.com/0QZtMoKXC8

— Borussia Dortmund (@BVB) 25 de octubre de 2017