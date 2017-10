La dolorosa anécdota que sufrió Lukaku en su infancia producto del racismo

Mino Raiola, representante del goleador del Manchester United, reveló una dura anécdota.

El racismo es uno de los problemas principales que aqueja al fútbol — y también a deporte en general— y que hasta el momento no se ha podido desterrar. Pero lo peor es cuando ataca a los más pequeños, como le pasó en su momento al delantero Romelu Lukaku.

Según reveló su representante Mino Raiola, en una entrevista al diario sueco Expressen, el actual goleador del Manchester United fue víctima de varios episodios de racismo cuando recién iniciaba en el fútbol y lo ha detallado con una de las anécdotas más dolorosas, donde está involucrada su madre.

“Para Lukaku, el racismo siempre fue un problema. Recuerdo que su madre me ha contado que tenía que ir a los partidos con el certificado de nacimiento. Los otros padres no creían que tuviera 12 o 14 años y más cuando marcaba tres o cuatro goles… Era grande y fuerte físicamente, sí, pero aseguraban no tenía esa edad, que no había nacido en Bélgica. Entonces su madre mostraba el certificado”, contó el agente de nacionalidad italiana.

Raiola dio un ejemplo muy concreto sobre el problema que tienen los jugadores negros, a pesar de que la gente diga que no existe discriminación.

“Cuando la gente me pregunta algo sobre un jugador negro, preguntan siempre si es como Pogba, Balotelli, Lukaku. Nunca he oído una pregunta como ‘¿Es igual al Ibrahimovic?’ o ‘¿Es igual a Beckham?’. Los jugadores negros son colocados a parte”, indicó.