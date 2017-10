Carlos Watson: “Estoy acorralado, no me siento libre de decir lo que siento”

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El técnico del Deportivo Saprissa, Carlos Watson, ofreció conferencia de prensa este jueves previo al Clásico Nacional del domingo a las 11:00 a.m.

El estratega morado habló sobre las ausencias de Julio Cascante y Juan Bustos Golobio.

Además, confirmó que el brasileño Henrique Moura y David Ramírez seguirán en el once estelar del cuadro morado.

Consultado al respecto sobre el arbitraje del clásico de la primera vuelta, Watson no profundizó.

“Tengo ganas de responder su pregunta, mi naturaleza sería decir lo que siento, pero no me hagan esas preguntas. Entiéndame que estoy acorralado, no me siento libre de decir lo que siento, lo que quisiera decir. Hasta tengo que ser no muy sincero y franco con las preguntas que ustedes me hacen tratando de no perjudicar a mi institución”, dijo Watson.

El técnico morado fue multado hace algunas semanas con 400 mil colones por denunciar persecución del Tribunal Disciplinario con su delantero Jerry Bengtson.

Foto: Photo Media Express