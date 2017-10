Usain Bolt hará una prueba con el Borussia Dortmund

El jamaiquino siempre ha expresado su deseo de convertirse en futbolista profesional

El ex plusmarquista mundial Usain Bolt, quien recientemente se retiró del atletismo, sigue con el deseo firme de convertirse en futbolista profesional. Para ello realizará una prueba con el Borussia Dortmund, actual líder de la Bundesliga.

Los alemanes le darán una oportunidad al jamaiquino para probarse con su plantilla. Será una gran oportunidad para que Bolt le muestre al mundo si la velocidad y potencia que tiene le puede servir en el futbol.

Meta personal

Es importante mencionar que hace unos años, Bolt vivió una situación con el Manchester United, equipo del que se declara fan, sin embargo, no fue nada formal, solo fueron algunos entrenamientos.

Durante el Gran Premio de Estados Unidos, corrido el domingo pasado, el atleta caribeño habló del tema: “Es una meta personal, no me importa realmente lo que la gente piensa. No me voy a a mentir, si veo que no lo puedo hacer voy a decir ‘Olvídalo’. No me voy a avergonzar a mí mismo. Es un sueño, otro capítulo en mi vida que realmente quiero hacer. Si tienes un sueño o algo que quieres hacer con todas tus fuerzas, lo vas a intentar y ver hacía dónde te lleva”, afirmó.

El detalle que podría frenar su ímpetu de convertirse en futbolista profesional, es que todavía no se recupera de una lesión muscular.

Finalmente, el CEO del Borrusia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, aseguró que la cosa va muy en serio: Somos de palabra. Me voy a reunir con Bjorn Gulden (directivo de la marca que patrocina a Bolt), está en nuestra lista”.