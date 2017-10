La foto de Cristiano Ronaldo, su hijo y Lionel Messi que recorre el mundo

Tras la gala de The Best, se hizo viral una imagen de los dos mejores jugadores del mundo y el primogénito del portugués.

Tras la gala de The Best, se hizo viral una imagen de los dos mejores jugadores del mundo y el primogénito del portugués.

Todo comenzó en la gala del FIFA Balón de Oro 2015, que quedó en manos de Lionel Messi. Allí, Cristiano Ronaldo junto a su hijo Junior se encontró con la Pulga, el pequeño se dirigió hacia el argentino y lo saludó mientras su padre explicaba: “Vio videos tuyos en internet y a todos les habla de ti”.

El primogénito del portugués tiene como ídolo al astro del Barcelona más allá de que su padre sea su principal rival en la puja por el título del mejor del mundo.

Esta vez, en la antesala de la premiación de The Best desarrollada en Londres, el pequeño de 7 años volvió a toparse con su jugador favorito y no pudo evitar poner esa sonrisa y esa mirada de admiración que tienen los niños al estar en presencia de sus héroes.

La imagen que se hizo viral muestra a todos los integrantes de la fila con la mirada al frente excepto el hijo de Cristiano, que no parece interesado en lo que ocurre durante la ceremonia: solo tiene los ojos clavados en el capitán argentino.

Tu papá es Pablo pero vos querés a Pachu. pic.twitter.com/Vx5WYF0teQ — Migue Granados 🍿 (@miguegranados) 24 de octubre de 2017

Hasta el hijo de Cristiano Ronaldo sabe que Messi es mejor. — FilosofíaCruyff (@FilosofiaCruyff) 24 de octubre de 2017

Cuando eres hijo de Cristiano Ronaldo pero en el fondo sabes que el mejor es Messi pic.twitter.com/Yon5J7bUuz — Un Tal Osal 💫 (@UnTalOsal) 24 de octubre de 2017

Quedate con el que te mire como el hijo de Ronaldo mira a Messi pic.twitter.com/u0u0gCW4yY — Manu (@ManuZboril) 24 de octubre de 2017

