Donald Trump autorizó abrir los documentos secretos del asesinato de John F. Kennedy

Por: Infobae

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó su intención de permitir el acceso a buena parte del material clasificado sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy y que albergan los Archivos Nacionales.

Trump desmintió así una información que había circulado en algunos medios de comunicación y que apuntaba -el pasado viernes- que el presidente tenía previsto bloquear la divulgación por motivos de seguridad, de parte de los miles de documentos sobre el asesinato de Kennedy en noviembre de 1963 y cuya moratoria de publicación expiraba precisamente la semana que viene.

Así, y “a expensas de nueva información que pudiera aparecer, permitiré como presidente la apertura de los archivos de JFK que llevan tanto tiempo bloqueados y clasificados”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

Parte de esos documentos datan de la década de los ’90 y expertos en seguridad consultados por la web Político sospechaban que Trump iba a negarse al considerar que podrían revelar operaciones secretas relativamente recientes del Gobierno estadounidense, aunque tampoco descartaban una publicación parcial y profundamente editada, como parece que va a ocurrir.

Los Archivos Nacionales mantienen bajo su custodia unos 3.100 expedientes clasificados sobre el asesinato del que fuera presidente de Estados Unidos entre 1961 y 1963, que los historiadores y expertos en el tema creen que pueden aclarar el magnicidio y quizá cambiar la historia oficial.

Ahora, los responsables de los Archivos Nacionales tienen hasta el 26 de octubre para decidir cuáles de esos documentos, en su mayoría pertenecientes a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la CIA, pueden salir a la luz y cuáles deben seguir en secreto.

La divulgación de estos documentos responde a la “JFK Records Act“, una ley aprobada en 1992 a raíz del renovado interés despertado por el caso tras el estreno de la película JFK, en la que Oliver Stone daba su visión sobre el asesinato cometido el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, estado de Texas.

En su filme, Stone planteaba una hipótesis defendida por los investigadores Jim Garrison y Jim Marrs en sus respectivos libros “On the Trail of the Assassins” y “Crossfire: The Plot That Killed Kennedy”, que alimentaba las viejas teorías conspirativas y descartaba el informe oficial de la famosa Comisión Warren, que apuntó a un solo hombre como responsable: Lee Harvey Oswald.