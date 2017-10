Joseph Blatter reveló que asistirá al Mundial por invitación de “su amigo” Vladímir Putin

El ex mandamás de la FIFA estará presente durante la próxima Copa Internacional a pesar de haber sido suspendido “de toda actividad ligada al fútbol”

Infobae-Red Albavisión

El ex presidente de la FIFA Joseph Blatter asistirá al Mundial de Rusia 2018 por invitación de (Vladimir) Putin, a pesar de su suspensión, señaló el suizo.

“Iré al Mundial de Rusia, he recibido una invitación por parte del presidente Putin, como Michel Platini, de hecho”, explicó en una entrevista con la AFP.

“Ustedes saben que Putin y Blatter son desde hace mucho tiempo, lo podemos decir, amigos”, declaró el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov este viernes en una rueda de prensa.

“El Mundial es una gran fiesta de fútbol y los viejos amigos serán también bienvenidos. (Putin) conoce bien a Platini, por lo que estaremos contentos de verlos en Moscú”, añadió.

Pero fuentes cercanas a Platini, ex presidente de la UEFA, afirmaron a la AFP que el francés “no ha recibido una invitación del señor Putin para ir al Mundial de Rusia y no sabe qué hará el próximo verano (boreal)”.

“No sé cuánto tiempo voy a ir, si estaré para el partido de apertura o para la final. Como no puedo trabajar en el fútbol (debido a su suspensión) y que no tengo una misión que cumplir, quizás solo me pase”, añadió el antiguo presidente del fútbol mundial.

Preguntada por la AFP, la FIFA señaló que no encuentra nada cuestionable en la presencia de su antiguo presidente en el Mundial 2018 “porque Blatter ya no tiene funciones oficiales”.

El suizo, de 81 años, fue suspendido seis años “de toda actividad ligada al fútbol” por la justicia interna y la FIFA debido a un pago controvertido de 2 millones de francos suizos (2 millones de dólares) a su antiguo aliado Michel Platini.