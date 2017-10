Miles de personas protestan en Barcelona contra el gobierno español

Decenas de miles de personas protestaron el martes por la noche en Barcelona contra la detención por parte del gobierno español de dos líderes separatistas catalanes.

Los manifestantes llevaron velas y pancartas exigiendo la liberación de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, acusados de provocar violencia contra la policía durante una marcha independentista el mes pasado.

“El gobierno español dice que no son prisioneros políticos. Entonces no pueden ser procesados por sedición porque ese es un delito que solo se aplica a los políticos. Entonces podrían ser acusados de vandalismo. Pero, nuevamente, nadie ha sido encarcelado con cargos de vandalismo. Así que esta es una incongruencia tan grande que no puedo estar de acuerdo con nada”, dice Emilia Dominguez, una prisionera.

El martes, el máximo tribunal de España dictaminó que el referéndum sobre la independencia de Cataluña era ilegal, y dijo que la ley regional que respalda la votación violaba la constitución de España.

España ha otorgado a Cataluña hasta el jueves para revertir cualquier movimiento que haya realizado para separarse o enfrentará el gobierno directo desde Madrid.

Cataluña, la región más próspera de España, tiene su propio idioma y una cultura distinta, y está profundamente dividida sobre la independencia.