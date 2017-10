Mariano Rajoy no intervendrá en Cataluña si Carles Puigdemont convoca elecciones anticipadas

Tomado de Infobae

El Gobierno español aseguró este miércoles que si el presidente catalán, Carles Puigdemont, convoca elecciones anticipadas en la región puede evitar la intervención de la Comunidad autónoma, prevista en el Artículo 155 de la Constitución española.

Este jueves, a las 10:00 hora local (08:00 GMT), vence el plazo para que Puigdemont responda si ha declarado o no la independencia, después de que el pasado 10 de octubre dijera ante el Parlamento regional haber asumido el mandato de las urnas en el referéndum ilegal de nueve días antes.

Hoy, la víspera de ese plazo final, fuentes del Gabinete español hicieron saber que se frenaría la aplicación de medidas legales contra el Ejecutivo regional catalán si Puigdemont convoca comicios anticipados, siempre y cuando esa convocatoria no vaya acompañada de una declaración de independencia.

Las medidas previstas pasan por la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, por el que el Gabinete de Rajoy podría asumir directamente funciones desempeñadas por las autoridades autonómicas.

La opción de una convocatoria de elecciones, según las fuentes oficiales, podría ser válida para la vuelta del Gobierno catalán a la legalidad, pero subrayan que dependería de cómo se hiciera.

En este sentido, distinguen entre anunciar elecciones autonómicas anticipadas sin más o que fueran aparejadas a la confirmación de que se ha declarado la independencia.

“En principio” Puigdemont no contempla la convocatoria de elecciones, según señalaron a EFE fuentes del Ejecutivo catalán.

Si el líder catalán no contesta, lo hace de forma ambigua o certifica que declaró esa independencia, el Ejecutivo de Mariano Rajoy propondría las medidas que tendría que aprobar el Senado en desarrollo del artículo 155, previsiblemente la semana próxima.

Los comentarios públicos de dirigentes catalanes no invitan a pensar en una rectificación de Puigdemont y, así, el consejero de Exteriores del Gobierno catalán, Raül Romeva, lo confirmó hoy: “¿Vamos a echarnos atrás? La respuesta es definitivamente no”, dijo en una rueda de prensa celebrada en Bruselas.

“Siempre nos amenazan con invocar el artículo 155 de la Constitución. Amenazan con hacer algo que ya están haciendo por la puerta de atrás”, según Romeva, para quien la oferta de diálogo hecha por Puigdemont el lunes pasado “ha sido ignorada”.

En esta jornada Mariano Rajoy hizo un nuevo llamamiento a Carles Puigdemont para que actúe con “sensatez” y pensando en el interés general.

Durante una sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, dijo a los correligionarios del presidente catalán que hagan un esfuerzo para convencerle de que no cree más problemas de los que ya ha creado porque, “si no, va a obligar al Gobierno a tomar decisiones que sería mejor no hacerlas nunca”.

Para Rajoy la respuesta que tiene que dar Puigdemont es fácil y consiste en que aclare si ha declarado o no la independencia. Si lo ha hecho – añadió – el Ejecutivo está obligado por la Constitución a actuar y si la respuesta es negativa, se podrá dialogar en el Congreso de los Diputados.

“Lo único que le pido es que actúe con sensatez, con equilibrio, que ponga por delante los intereses generales de todos los ciudadanos, del conjunto de los españoles y del conjunto de los catalanes”, resaltó.

El Gabinete de Rajoy está llevando a cabo consultas con los socialistas – primer grupo de oposición – y con los liberales de Ciudadanos – cuarto grupo de la Cámara – antes de aplicar medidas en Cataluña para contar con una amplia mayoría que respalde sus posiciones.

Con información de EFE