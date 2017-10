Cavani: “Neymar y yo no necesitamos ser amigos”

Edinson Cavani reavivó la polémica con Neymar

Infobae-Red Albavisión

Al parecer, la relación entre Edinson Cavani y Neymar aún sigue un poco tensa. En una declaraciones a la cadena SFT Sport 1, el delantero uruguayo volvió a revivir la polémica que inició el pasado 17 de septiembre, cuando discutió con el crack brasileño por el lanzamiento de un penal en el duelo entre el Paris Saint Germain y el Lyon.

Cavani admitió que su vínculo personal con Neymar no es muy cercano, pero cree que no sea un asunto vital para el equipo: “Lo importante es que tenemos que ser un equipo competitivo y no necesitamos ser amigos. Tienes que ser profesional y después cada uno tiene su vida.”

Al ser consultado sobre quién iba a lanzar los penales a partir de ahora, el atacante uruguayo mantuvo la ambigüedad y dejó la resolución del conflicto en manos de Unai Emery, el entrenador del PSG.

“Lo importante es ganar y debemos encontrar la mejor solución para el equipo. Esto lo tiene que decidir el entrenador, lo que sea mejor para el equipo. Creo que el técnico encontrará la solución”, señaló Cavani, quien dijo desconocer si Emery se ha tomado una decisión, pero volvió a dejar en claro que no tiene una relación amistosa con Neymar.

El Paris Saint Germain enfrenta este miércoles al Celtic por la Champions League, la competición que sea transformado en una obsesión para el proyecto conducido por los qataríes. El vínculo entre Neymar y Cavani dentro del campo resulta vital para un club que pretende reinar en Europa.