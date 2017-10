La millonaria prima que cobrará Neymar si gana el Balón de Oro

Infobae-Red Albavisión

Según la prensa francesa, el Paris Saint Germain se comprometió a abonar una cifra astronómica si el delantero brasileño consigue la distinción a Mejor Futbolista del Año

Para seducir a Neymar, el Paris Saint Germain ha puesto varias cláusulas en el contrato y varias de ellas están vinculas a los premios individuales que podría obtener el delantero brasileño. Una de esas cifras astronómicas, según ha informado el periódico Le Parisien, está relacionada al Balón de Oro: Neymar cobrará 3,5 millones de dólares si logra ganar ese galardón.

Según el medio francés, Neymar embolsaría esa cantidad de dinero cada vez que ganase el Balón de Oro de aquí a que finalice su contrato en 2022. Aunque la cifra es muy alta, se trata de un incentivo lógico por lo que generaría que el brasileño gane el trofeo que otorga la revista France Football en estos años, donde el fútbol es dominado por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El delantero brasileño ya alcanzó estuvo en la terna en 2015 junto a Ronaldo y Messi. Al fichar por el PSG, Neymar dejó claro que su intención en pelear por el galardón que premia al Mejor Futbolista del Año, ya que en el club parisino tiene la posibilidad de liderar el equipo y ser la máxima figura.

Si el delantero brasileño consigue ganar la Champions League con el Paris Saint Germain, con un gran rendimiento individual, y además se consagra campeón con Brasil en el Mundial de Rusia, probablemente obtenga el Balón de Oro. Pero mientras tanto, tendrá que remar desde atrás para destronar a los dos mejores futbolistas de los últimos.

Si bien este año es uno de los favoritos en la lista de 30 candidatos a ganar el Balón de Oro, resulta casi imposible que no gane otro futbolista que no sea Messi y Cristiano Ronaldo. Neymar, de todas formas, tiene el potencial para aspirar a este premio en un futuro no muy lejano.