Chino Ríos salió en defensa del cuestionado Arturo Vidal

El ex N°1 del mundo, una de las máximas personalidades de Chile, dijo que todo deportista tiene derecho a pasarla bien. Todo en medio de las críticas por los excesos del jugador del Bayern Munich.

Transcurrió ya una semana desde que Chile perdiera toda opción de clasificarse para el Mundial de Rusia 2018 con su derrota ante Brasil en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, frustración tal que despertó un escándalo generalizado con protagonistas puntuales, fundamentalmente Arturo Vidal, acusado de que sus excesos fueron gran parte de la causa por la que La Roja no pudo lograr su máximo objetivo y hoy, en medio del caos, el emblemático Marcelo sorprendió al mundo con su respaldo al futbolista más apuntado.

“Como deportista, uno tiene momentos para pasarla bien. Yo la pasaba bien, pero hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas —de los deportistas—. Si Vidal anda borracho o no, yo no tengo idea”, dijo el tenista que fue N°1 del mundo en 1998 tras vencer en la final del Lipton Championship en Key Biscayne a Andre Agassi para llegar a la cima del ranking, desplazando, entonces, nada menos que a Pete Sampras, quien llevaba 102 semanas consecutivas en lo más alto.

El escándalo en Chile explotó apenas los entonces dirigidos por Juan Antonio Pizzi se quedaron sin plaza en Rusia 2018. Entonces la esposa de Claudio Bravo, Carla Pardo, aseguró que algunos jugadores se iban de fiesta e incluso no entrenaban por estar borrachos. “A quien le quepa el sombrero, que se lo ponga, y que se deje de andar llorando”, lanzó.

Desde entonces nadie se quedó callado. Jugadores actuales y ex glorias del deporte de Chile tomaron parte en una historia marcada por la frustración. Incluso una vieja declaración del ex entrenador de Jorge Sampaoli de sus tiempos en que entrenaba al seleccionado el Pacífico, abrió el debate nacional: “Lo de Vidal es para especialista médico. Le gusta tomar y no se controla”, dijo entre otros cosas el actual DT de la Argentina.

Ante tal descontrol y enojo, Ríos intentó quitarle tensión al conflicto: “Hay tiempos buenos y malos. La Selección fue algo muy bueno en un momento, y el bajón fue muy fuerte. Quedarse sin Mundial después de dos títulos en Copa América fue muy duro. Fue un poco de mala suerte (lo de) los dos partidos que se perdieron”, señaló Ríos durante una presentación.

En este sentido, Chino Ríos añadió: “Nos hicimos expectativas muy grandes con la Selección y por eso duele más, pero malos momentos tienen todos los deportistas”.

Por último, una opinión más que clara sobre el ya renunciado Juan Antonio Pizzi: “Nunca me gustó, pero no me voy a ir en contra de él”.

