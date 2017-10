Así quedaron los cruces del repechajes en Europa rumbo a Rusia-2018

Infobae-Red Albavisión

En la sede de la FIFA, en Zúrich, se llevó a cabo el sorteo de la repesca europea para definir cuatro boletos más para el Mundial de Rusia 2018. El duelo más destacado será el de Italia ante Suecia, ya que eran dos de las selecciones más fuertes de esta fase de clasificación.

El primer nombre en aparecer fue Irlanda del Norte, que jugó su último Mundial en 1986, y se enfrentará a Suiza, que tuvo su última participación en Brasil 2014, donde alcanzó los octavos de final y fue eliminada por la Argentina.

Luego, quedó emparejada Croacia con Grecia. Ambas jugaron la última cita. El elenco croata compartió grupo con el anfitrión y fue eliminado en primera ronda. Los griegos, en cambio, pasaron a los octavos de final, donde cayeron por penales ante Costa Rica.

Dinamarca, que hizo su última aparición mundialista en Sudáfrica 2010, tendrá que buscar la clasificación ante Irlanda, un país que no juega una Copa del Mundo desde la edición 2002.

Y por último, Suecia se enfrentará a Italia, campeón mundial en cuatro oportunidades, que en la última cita ha quedado eliminado en primera ronda.

