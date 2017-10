Abuela fingió un desmayo en partido contra Costa Rica y ahora es ídola nacional en Panamá

El triunfo de la selección de Panamá sobre Costa Rica con un gol en el último minuto que clasificó al equipo al Mundial por primera vez en su historia dejó perlitas de todo tipo pero el protagonismo se lo robó una abuela que intervino en pleno encuentro.

Cuando la figura de los panameños, Román Torres, anotó la agónica victoria en el Estadio Rommel Fernández, protagonistas e hinchas se congeniaron para hacer tiempo. A punto tal, que algunos simpatizantes saltaron al campo de juego y hasta un suplente tuvo una actitud reprochable para demorar el duelo.

PASÓ DE TODO. Una abuela ingresa al campo para perder tiempo. Todo por ir al Mundial. pic.twitter.com/ODyrGfeBKN — VG SPORTS (@VGSports_) October 12, 2017

Sin embargo, los flashes recayeron por completo en La Fula, una abuela que no dudó en meterse en el medio de la cancha cuando los Ticos presionaban para lograr la igualdad. Cruzó todo el terreno, fingió un desmayo e intentó convencer a la Policía que no la saquen.

“No me dio nada, es que la Policía me iba a sacar e hice que me desmayaba de nuevo. Cuando vino me dijo: ‘Tía, ¿qué te pasa?’ y le contesté: ¡Vas para el Mundial carajo, no me pares de aquí!”, comentó sobre su diálogo con las fuerzas de seguridad y algunos futbolistas suplentes entre risas.

Elida de Mitchell se transformó en una especie de ídola nacional por su irrupción en el campo, a tal punto que su cuenta de Instagram aumentó notablemente el caudal de seguidores y cosechó comentarios elogiosos de los panameños.

“Por emoción me tiré a la cancha para evitar que Costa Rica metiera otro gol. No lo iba a permitir. No pretendía salir hasta que terminara el partido”, aseguró la Fula al medio Panamá América.

“Gracias tía! Es la heroína de todo Panamá”, le firmó uno de sus nuevos seguidores en una de sus últimas fotos, encabezando un sinfín de respuestas positivas por su determinación.

“Yo lo decidí sola porque la otra vez que no fuimos al Mundial lloré y esta vez pensé que no iba a llorar. Y no he llorado”, advirtió, rememorando la noche del 2013 en la que Panamá estuvo a unos pocos minutos de clasificar al Mundial de Brasil pero sufrió una caída agónica ante Estados Unidos que le quitó de las manos el boleto.

La victoria 2-1 de Panamá sobre Costa Rica tuvo una diversidad de situaciones insólitas que le dieron un tinte aún más heroico a la clasificación.

Tras empezar perdiendo, el local lo igualó por intermedio de un “gol fantasma”, ya que la pelota nunca cruzó la línea del arco. La figura del equipo, Román Torres, anotó el siguiente tanto en tiempo cumplido y allí la Fula hizo lo suyo.

Mientras demoraba por más de 40 segundos la reanudación del compromiso, los relatores panameños en medio de un dramático relato exigían que el público intercediera para hacer tiempo: “¡Que metan al que sea!”.

Finalmente, y gracias a la inesperada caída de Estados Unidos ante Trinidad y Tobago, Panamá obtuvo el último boleto directo a Rusia 2018 de la Concacaf detrás de México y Costa Rica.

Fotos: Captura de video

Infobae

