Cavani revela en una entrevista lo que realmente piensa de Neymar

Durante su estadía en Uruguay por las eliminatorias de la Conmebol, Edinson Cavani, hizo revelaciones explosivas de lo que en realidad piensa de Neymar.

El “pichichi” del PSG dio varias entrevistas durante la concentración con la Selección de Uruguay, hasta donde lo persiguieron por el tema Neymar y el “Penaltygate”.

Pero hablar de Neymar, parece que no es algo de lo que disfrute el uruguayo, por lo que en declaraciones al portal de la Asociación Uruguaya de Futbol, dijo que Marco Verratti, es el mejor futbolista con el que haya jugado nunca, lo que se interpretó como un desaire al ex del Barcelona.

Mientras que en un evento promocional en un centro comercial de Montevideo continuó con sus polémicas declaraciones.

“Sinceramente para mí jugar con grandes jugadores es un placer. Y como ya he dicho, soy muy realista y sé que en el futbol no tienes que ser amigo de todo el mundo. Tienes que ser profesional y lo primero es respetar a los compañeros en el campo, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Partiendo de esta base puedes ser amigo o no. Puedes llevarte bien o no”, expresó Cavani al ser preguntado sobre la llegada de Neymar.

Pero “Ovación” quiso picar más el hormiguero y preguntó “¿Neymar te faltó al respeto?”, a lo que el artillero del PSG contestó:

“Eso queda a criterio de todos ustedes que ven futbol hace muchos años. Hablé con él, charlé y le dije lo que pensaba. Pero son cosas que quedan en el vestuario. No voy a salir a contar lo que hablamos. Que quede a criterio del que mira el futbol. Lo único que deseo es que cada jugador que llegue a mi equipo lo haga con la intención de luchar por objetivos grupales. Lo otro, lo individual vendrá solo”, agregó.

Además insinuó que Neymar debe ganar el Balón de Oro, por el bien de su equipo. “Si lo grupal sale bien, quiere decir que todos funcionamos bien. Y si tenemos al mejor del mundo (Neymar), para mí es un placer. Es como dije ya en varias oportunidades, yo quiero que sea Balón de Oro, porque si es el mejor es porque va a hacer muchos goles y nos va a llevar a ganar cosas. Y yo lo que quiero es ganar títulos. Es eso lo que me interesa”, finalizó.