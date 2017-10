Walter Centeno: “Si somos quintos, sextos, lo merecemos, todavía no somos del todo buenos”

El Municipal Grecia enfrentó esta tarde al Guadalupe FC con un resultado de empata a un gol, situación que no le gustó a Walter Centeno, quien reconoció que se les ha complicado más ganar en su terreno que cuando juegan de visita.

Walter señaló que su equipo está a media tabla porque eso es lo que se merecen de momento.

“Si nos mantenemos ahí en el quinto, cuarto, sexto, yo creo que nos merecemos eso, porque no somos todavía del todo bueno, todavía no estamos al nivel para estar en el primero o segundo y ellos son conscientes de que tenemos que tomar más responsabilidades para estar en ese trío”.

Además Paté habló de las exigencias que le pide a su equipo.

“Les exige se la responsabilidad en la que estoy, exijo protagonismo, exijo resultados, ahora usted cree que a mí me gusta estar en quinto lugar, o en cuarto o en sexto, eso no me gusta, no trabajamos para eso, la exigencia de ser mejor está todos los días y vas a ver mañana la regañada que se van a llevar porque yo no sé los perdono soy una persona que me obsesiona el perfeccionismo, me gusta que mi equipo tenga es estirpe ganador, no puedo llegar al camerino y decirles ‘bien bien ¿bien qué? ¿El 1-1? No.”