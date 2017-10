Cristian Gamboa: “La Copa Oro me afectó”

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El lateral derecho y titular de la Selección Nacional, Cristian Gamboa, habló este viernes en conferencia de prensa previo al juego ante Honduras.

El defensor del Celtic de Escocia se refirió a la falta de minutos en este inicio de temporada.

“Yo creo que la Copa Oro me afectó, son decisiones que toma la gente. Uno intenta, pero no está en mis manos, escogí Copa Oro a tener más minutos antes de hacer pretemporada con el equipo, pensé que era lo mejor para mí, pero no fue tomado de la mejor manera”, dijo Gamboa.

El liberiano de momento no debuta en la actual temporada ni tampoco en la Champions League.

“Cuando pasan este tipo de situaciones uno piensa en la familia, uno siempre ve noticias o en las mañanas se observa en redes sociales”, finalizó Gamboa hablando sobre la situación de la tormenta tropical en nuestro país.

Preparándonos para alcanzar nuestro objetivo.. Rusia2018!! Getting ready to achieve our goal.. Rusia2018!! 🇨🇷🇨🇷🇨🇷🇨🇷 pic.twitter.com/GjYjow9ZC1 — Cristian Gamboa (@Cris_GamboaCR) October 3, 2017