Las 12 mejores frases de Gerard Piqué sobre la selección de España, Sergio Ramos y la independencia catalana

Tras días de clima hostil y versiones sobre renuncia, el futbolista Gerard Piqué ha dado una conferencia de prensa para aclarar cómo transita estos días difíciles en la concentración de la selección de España. Ante los micrófonos, el defensor catalán se refirió a su las críticas y recalcó su compromiso con La Roja.

El jugador del Barcelona FC, que el pasado lunes fue abucheado por los aficionados y que evaluó dar un pasto al costado, ha expuesto su punto de vista en el conflicto que ha generado la independencia catalana y remarcó que no existe ningún conflicto interno. Aquí, sus 12 mejores frases:

Sobre la selección de España: “Es imposible poner en duda mi compromiso. Llevo aquí desde los 15 años y para mí esto es una familia. Es una de las grandes razones por las que sigo aquí. mi compromiso siempre ha sido máximo. Me siento muy orgulloso de la Selección española.”

El abucheo de los aficionados: “El primer día en el entrenamiento fue difícil. No te gusta que la gente esté en tu contra. Recibir insultos y silbidos no es agradable. Pero esto es un reto para mí. Lo que quiero transmitir es que cada uno puede opinar lo que le dé la gana, pero hay que respetarnos.”

Muestras de cariño: “He recibido muchísimas. La gente ve las cosas de distinta forma, pero al final lo más importante de todo es el respeto y el diálogo.”

Posible renuncia: “Me lo he planteado. Tienes que valorar todas las opciones, pero tras pensarlo creo que lo mejor es continuar. No darles la razón a quienes piensan solo en silbar. Los compañeros están también a favor de que me quede.”

La relación con sus compañero y el capitán Sergio Ramos: “Entiendo que mis compañeros estén cansados de que les pregunten sobre mí. Por eso he salido hoy aquí. Mi relación con Ramos es genial. Además seremos socios de un negocio. La relación que tengo con él es fenomenal.”

Su postura ante la independencia catalana: “Es la pregunta del millón y no te la voy a contestar. Los futbolistas somos figuras globales y no puedo decantarme por una opción. Mi respuesta es lo de menos. En España hay un problema, con pensamientos muy radicalizados y la única solución es el diálogo.”

Su rol político: “Somos jugadores, pero ante todo somos personas. ¿Por qué un futbolista no puede hablar de política?. No es mi caso pero creo que un independentista puede jugar en la selección. El independentista no está en contra de España. Se ha derivado hacia el fanatismo. Estamos aquí para que España pueda ganar.”

Resultado del referéndum: “El domingo se intentó hacer un referéndum pero no se pudo llevar a cabo al 100%. Algunos quieren plantear una independencia unilateral, otros hacer unas nuevas elecciones y otros no quieren que los catalanes voten. Lo que quiero ahora es jugar con la selección y clasificarnos.”

Cómo imagina a Cataluña independiente: “No sé qué pasaría en una Cataluña independiente. No me lo he planteado. Supongo que habría un plazo de dos tres años, como sucede con el Brexit.”

La relación con Julen Lopetegui, DT de España: “No me dio un mensaje. Nos abrazamos como siempre. Lo que más me ha dolido de todo esto es por mis compañeros. Se lo encuentran y lo mejor sería que no existiera.”

El partido ante Albania: “Es una selección complicada. Se clasificó para la Eurocopa y son un equipo que se encierra muy bien atrás. Hay que cuidarnos de sus contraataques, estar atentos a cuando roban el balón.”

Continuar después del Mundial 2018: “Me quiero ir de aquí de la mejor manera posible. No quiero salir por la puerta de atrás y sentir que han terminado las cosas mal. Esto es mi familia. Quiero continuar por ellos. Habrá gente que no le podré hacer cambiar de opinión, pero me siento muy fuerte para intentar darle la vuelta a esto”.