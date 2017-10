Técnico de Carmelita alza la voz sobre la falta de estadio propio

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El técnico interino de la Asociación Deportiva Carmelita, Mario Víquez, habló sobre los problemas que enfrentan como equipo más allá de la cancha.

Declaraciones luego de la derrota ante el Saprissa este lunes en el Morera Soto, nueva sede en este torneo; antes jugaron como locales en el ‘Colleya’ Fonseca y ‘Fello’ Meza.

Víquez habló de elementos de camerino y unión de grupo que actualmente no se cumplen en Carmelita.

“Es complicadísimo porque uno no se siente parte de ningún estadio, vamos a entrenar a buenas canchas, pero no son nuestras, no hay intimidad de camerino. Uno no tiene donde sentarse y poner sus fotos o estampas si es creyente”

“La cohesión de grupo e intimidad de camerino es difícil porque no hay estadio propio”, finalizó Víquez.

Carmelita está en el puesto 11 de la tabla solo por delante de Guadalupe FC