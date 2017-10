Periodista argentino le da con todo a Lionel Messi tras gesto de Paolo Guerrero

Lo más comentado. A falta de tres días para que se juegue el partido entre Perú vs. Argentina en La Bombonera, algunos periodistas argentinos han resaltado que los dirigidos por Ricardo Gareca estén entrenando con anticipación y criticaron que los de Jorge Sampaoli no lo hagan.

Uno de esos hombres de prensa fue el controversial Martín Liberman, quien anoche, durante el programa Juego Sagrado —emitido por la cadena FOX Sports—, habló sobre la anticipada llegada de Paolo Guerrero a suelo y que le Lionel Messi se haya quedado en Barcelona para jugar ante Las Palmas por la Liga Santander.

“Así como Guerrero le dijo a la gente de Flamengo ‘libérenme un domingo por me juego la vida con la selección’, Messi podría haberle dicho a su técnico ‘no hace falta jugar ante Las Palmas’”, le dijo Liberman a su compañero Gustavo López.

“Yo siento que para los peruanos es de vida o muerte. Es su gran partido. Es el partido de la historia para ellos. Todos pidieron permiso a sus respectivos equipos y están concentrados entrenando desde hace 10 días”, agregó.

Por otro lado, ambos periodistas hablaron sobre el accidente que tuvo Sergio Agüero en Amsterdam y consideraron que fue una fatalidad y que no tuvo la culpa porque no manejaba el auto.

Sin embargo, eso no le impidió a Martín Liberman manifestar lo siguiente: “Yo creo que el ‘Kun’ Agüero no tiene que jugar nunca más en la selección Argentina. Aunque me hubiese gustado que jugase porque él es uno de los que nos puso en este lugar”.