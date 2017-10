Referéndum en Cataluña: terminó la votación y el Gobierno regional confirmó más de 760 heridos por los choques con la Guardia Civil

Decenas de miles de catalanes desafían a las autoridades españolas el domingo al votar en un referéndum de independencia suspendido por la Justicia, lo que despertó temor a que haya disturbios en la rica región mediterránea. La consulta, que el Gobierno español considera ilegal, ha sumido al país en la peor crisis institucional en décadas y ha tensado las relaciones entre Madrid y Barcelona.

20.30 (18.30 GMT): Declaración del presidente español Mariano Rajoy tras la votación: “El referéndum no ha existido. Se ha evitado con el fundamento de la ley (…) Hoy todos tenemos motivos para confiar en la democracia. Ha fracasado un proceso que sólo ha servido para sembrar división, enfrentar a los ciudadanos, soliviantar las calles y provocar situaciones indeseadas. Solo ha servido para causar un grave daño a la convivencia (…) No voy a cerrar ninguna puerta. Siempre he ofrecido diálogo, pero siempre en el marco de la ley y el respeto a la democracia”.

Aseveró que las fuerzas de seguridad “han cumplido con su obligación y con el mandato que tenían de la justicia” en Cataluña, donde intervinieron para impedir el referéndum de independencia prohibido.