Pinto asegura que falta de minutos no afectará rendimiento de Bryan Ruiz

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El técnico colombiano y actual seleccionador de Honduras, Jorge Luis Pinto, habló sobre la situación de Bryan Ruiz en Portugal.

Pinto ofreció conferencia de prensa para dar a conocer la lista de convocados para el cierre de la Hexagonal, donde enfrentará a Costa Rica y México.

El sudamericano también se refirió a la afición costarricense y el ambiente que se topará el viernes 6 de octubre.

“Siento que será un gusto, la afición va estar motivada porque juega su país. No me pasa por la cabeza que nos topemos un ambiente hostil. Esto me lo dice la experiencia luego de dos eliminatorias con Costa Rica no me da para pensar que habrá algo hostil”

De Ruiz no dudó en mencionar que su falta de minutos en Portugal le afectará.

“No ha estado jugando con el Sporting pero ha estado entrenando y es un gran jugador”, finalizó Pinto.