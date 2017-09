Carlos Watson asegura que 6 de sus futbolistas salieron con ampollas en Guápiles

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El técnico del Deportivo Saprissa, Carlos Watson, habló sobre las consecuencias que sufrió su equipo en la visita al Estadio Ebal Rodríguez en Guápiles.

Cancha sintética y a las 11:00 a.m, provocaron que seis jugadores morados salieran con ampollas en la planta de sus pies.

“Leite y seis jugadores más se han llenado las plantas de los pies de ampollas y prácticamente no podían correr. En iguales circunstancias tuvo que salir Ulises Segura, desde el primer tiempo estaba así, pero hizo un gran esfuerzo. No me parecen circunstancias justas para un atleta de este nivel”, dijo Watson.

Los morados perdieron el liderato y podrían ver aumentada su ventaja este miércoles en la visita del Herediano a Santos.

Los morados marchan en el segundo puesto del Apertura 2017 con 22 puntos

Foto: Photo Media Express