El presidente Donald Trump declaró a Puerto Rico “zona de desastre”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la declaración de “desastre” para Puerto Rico por el impacto del huracán María, que causó al menos un muerto y dejó casi a la totalidad de sus 3,5 millones de habitantes sin energía eléctrica, informó hoy la Casa Blanca. La decisión permitirá el desembolso de asistencia federal para complementar los esfuerzos locales de recuperación en las áreas afectadas.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, reveló ayer que había pedido a Trump la declaración de la isla como “zona de desastre”. En un mensaje en su cuenta personal de Twitter, Trump expresó anoche su apoyo al gobernador y a todos los habitantes de la isla. “Estamos con usted y con el pueblo de Puerto Rico. ¡Manténgase a salvo!”, declaró el mandatario.

We are with you and the people of Puerto Rico. Stay safe! #PRStrong

