El misterioso monstruo marino que el huracán Harvey llevó hasta las playas de Texas

Tras el paso del huracán Harvey, en una playa de la ciudad de Texas apareció una extraña criatura marina varada en la orilla del mar. Las fotos fueron tomadas por Preeti Desai que las subió a su cuenta de Twitter y rápidamente se viralizaron por la web. ¿Qué diablos es esto? Encontrado en una playa de Texas City, Texas”, escribió junto a la imagen.

Okay, biology twitter, what the heck is this?? Found on a beach in Texas City, TX. #wildlifeid pic.twitter.com/9IUuuL65qh

— Preeti Desai🌿 (@preetalina) September 6, 2017