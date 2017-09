iPhone 8, iPhone X, Apple TV y Apple Watch 3: todas las novedades del gigante de Cupertino

Por: Infobae

Llegó el día tan esperado: Apple presentó sus nuevos productos en Apple Park, la nueva sede del gigante de Cupertino.

Tim Cook entró al escenario: “Dedicamos este teatro a Steve porque lo amamos y porque él amaba días como este”, dijo.

Así, el directivo actual de Apple recordó que el fundador de la compañía fue quien soñó Apple Park, el sitio donde hoy se hizo la presentación de los nuevos productos del gigante tecnológico, y que se comenzó a concebir hace una década.

Cook dedicó unos minutos a hablar sobre el huracán Irma y otros desastres naturales que afectaron recientemente a la población y pidió al auditorio que haga donaciones para ayudar a las víctimas.

Expresó que Apple facilitará opciones para que la gente haga sus contribuciones a través de iTunes. La compañía está colaborando con la organización benéfica Hand in Hand.

El Teatro Steve Jobs, que se inauguró hoy oficialmente, tiene 11 mil metros cuadrados y cuenta con capacidad para 1.000 personas.

Luego subió al escenario Angela Ahrendts, vicepresidenta de Retail de Apple, para hablar de la importancia de las tiendas en el negocio de la compañía y compartir un video donde se ve el funcionamiento de Today at Apple, un plan de capacitación lanzado en abril de este año.

Se trata de una iniciativa donde se ofrecen clases sobre fotografía, video, arte y diseño para la comunidad. Son cursos dictados por grandes referentes en las diferentes materias. Una estrategia para fidelizar (aún más) a los clientes y ofrecer un detalle diferente.

A su regreso al escenario, Tim Cook habló sobre el Apple Watch, cuya venta se incrementó el último trimestre en un 50% respecto del año anterior. Y destacó que cuenta con un 97% de satisfacción por parte de los clientes.

Apple Watch 3

Finalmente se hizo el primer anuncio sobre el nuevo smartwatch. Se destacó que las mejoras en el sistema operativo permiten optimizar las mediciones y sincronizarlo con las máquinas que utilice el usuario para entrenar. También se remarcó que incluye una función para que se emita una alerta en caso de que aumente el ritmo cardíaco de la persona.

Tal como se dijo en las versiones que habían circulado, el Apple Watch 3 tiene conectividad inalámbrica LTE “para estar online todo el tiempo”, explicó Cook. También permitirá hacer streaming de canciones directamente desde el reloj.

Gracias al nuevo procesador de dos núcleos, Siri puede hablar desde Apple Watch 3. Ya no será necesario mirar a la pantalla. También tiene una batería un 50% más eficiente.

Tiene una SIM electrónica y mantiene el mismo tamaño que la edición anterior. El nuevo modelo ofrecería hasta 18 horas de autonomía, según Cook. En cuanto a su estética, se ofrece en diferentes colores y con una variedad de correas.

Hay dos versiones del Apple Watch Series 3: una con LTE, que vale USD 399, y otra sin ese tipo de conectividad que cuesta USD 349. Se podrán hacer las reservas a partir del 15 de septiembre y se lanzarán al mercado el 22 de septiembre.

Apple TV

A continuación, llegó el turno de la presentación de la nueva generación de Apple TV que, tal como se filtró en los últimos días, soporta reproducción 4K. También tiene HDR, que permite reproducir imágenes súper nítidas y con mayor definición en los colores. Finalmente, Apple incorpora una tecnología que ya está presente en sus principales competidores.

En la pantalla se emite un fragmento de la película Spiderman para mostrar la calidad de sonido e imagen que se logra con la incorporación de HDR y 4K.

Se destaca que tiene un chip súper potente, el A10X, que duplica la velocidad de procesamiento de la edición anterior del Apple TV. Otra de las novedades es que pronto se podrán ver deportes y noticias en vivo por esa vía.

Se recuerda que, tal como ocurre en la actualidad, Apple TV se puede seguir utilizando para gestionar el hogar inteligente a través de HomeKit.

iPhone 8

Cook presenta la nueva generación de iPhones recordando que el primer iPhone cambió para siempre la forma de comunicación. Se destaca el rol de Siri y la seguridad en estos equipos.

El iPhone 8 tiene una pantalla de 4,7 pulgadas y la versión Plus, un display de 5,5 pulgadas. En los dos casos cuentan con parlantes que son un 25% más potentes que en la edición anterior, e integran un nuevo procesador: Chip A11 Bionic de seis núcleos que también es un 25% más veloz que el del iPhone 7. Se destaca también la capacidad de procesamiento del nuevo GPU, desarrollado por Apple.

El iPhone 8 base cuenta con una cámara trasera de 12MP y la versión Plus tiene dos lentes con resolución de 12 MP y con la misma apertura focal presente en el iPhone 7 Plus.

La cámara también incluye estabilización óptica y puede grabar videos en 4K. Se suma una mejora para usar la función retrato y para las selfies, que permite modificar fondos y texturas.

Esta octava generación se describe como “el primer iPhone pensado para realidad aumentada”, detallando una integración de hardware y software para habilitar una experiencia más inmersiva para el usuario. Un punto que se destaca es que las cámaras están especialmente calibradas para potenciar la experiencia de realidad aumentada.

Tal como se rumoreó, el iPhone 8 cuenta con carga inalámbrica, de estándar Qi, el mismo que emplean Samsung y otras marcas.

El iPhone 8 vendrá con almacenamiento de 32 GB, 128 GB y 256 GB y se venderá a partir de los USD 699. En tanto que la versión Plus se ofrecerá con 64 GB y 256 GB de memoria interna y costará desde USD 799. Los pedidos se podrán hacer a partir del 15 de septiembre y estarán disponibles desde el 22 de septiembre.

iPhone X

Lo tan anunciado y deseado: el iPhone X, con carcasa de acero inoxidable y vidrio. Este nuevo teléfono cuenta con una pantalla OLED (el primer celular de Apple con esta tecnología) de 5,8 pulgadas y no tiene botón de Inicio. Para ir hasta la Home hay que desplazar el dedo hacia arriba.

Integra 3D Touch y para activar Siri basta con llamarlo con la voz, como se hace habitualmente, o bien presionar un botón lateral, tal como se debe hacer en el Samsung Galaxy S8 para activar el asistente virtual Bixby.

Tal como se estimaba, se puede desbloquear con reconocimiento facial. Esta herramienta fue bautizada por Apple como Face ID. El sistema, potenciado por inteligencia artificial, fue entrenado para alcanzar gran nivel de precisión. Según la compañía, la posibilidad de que se equivoque es una en un millón. Dice que reconoce el rostro aun cuando se use maquillaje, anteojos o accesorios.

Durante la demostración en vivo, el Face ID falló dos veces. La tercera fue la vencida. Quizás no ayudó la escasa iluminación de lugar. Como sea, no fue positivo que no funcionara la tan elogiada herramienta en los primeros intentos.

El procesamiento de información se realiza desde el teléfono y sin recurrir a servidores externos, para mayor seguridad del usuario. Este sistema biométrico también se podrá emplear para realizar pagos desde el teléfono.

El sistema de cámara que emplea se llama True Depth y permite generar emojis animados, que Apple llama “animojis”. Un detalle que llamó la atención de la audiencia.

Tiene cámara dual de 12 MP, con estabilización óptica en cada una de las lentes (telefoto y gran angular, con apertura focal de 1,8 y 2,4 respectivamente), tal como en el Samsung Galaxy Note 8. Está calibrado para la realidad aumentada.

Cuenta con chip A11 Bionic, el mismo que emplea el nuevo Apple Watch, y con carga inalámbrica, como el iPhone 8. La batería es más potente que la del iPhone 7: dura hasta dos horas más, según dicen.

Se presentó asimismo un nuevo dispositivo llamado AirPower que permite cargar las baterías de varios equipos a la vez. Saldrá a la venta el año próximo.

Este celular premium, que tiene 3 GB de RAM, viene en dos versiones: 64 GB y 256 GB y se venderá a partir de los USD 999, tal como se rumoreaba. Se podrá reservar a partir del 27 de octubre y estará disponible desde el 3 de noviembre.

En un video se muestran todas las características del nuevo smartphone. Tim Cook dice que “el iPhone X es el futuro de los teléfonos inteligentes” y que Steve Jobs estaría orgulloso de este producto.