Gobierno de Filipinas ofreció un insólito presupuesto a la Comisión de Derechos Humanos

Por: Infobae

Impulsada por la feroz política de combate al narcotráfico del gobierno de Rodrigo Duterte, el oficialismo de Filipinas aprobó en la Cámara de Diputados un insólito presupuesto para la Comisión de Derechos Humanos, un órgano independiente que investiga los posibles abusos contra la población: de confirmarse en el Senado, deberá funcionar en todo el 2018 con un gasto máximo de 20 dólares.

La intensidad del debate no se vio reflejado en el resultado de la Cámara Baja, donde 119 legisladores votaron a favor del presupuesto de 1.000 pesos filipinos para la CDH, ante la oposición de 32 miembros, en su mayoría de la oposición, según reportó el portal Rappler.

La Comisión ha expresado en varias oportunidades su preocupación por las múltiples denuncias de asesinatos y abusos del ejército y la policía en la sangrienta guerra declarada por el presidente contra los narcotraficantes.

El ínfimo presupuesto y los intentos por silenciar a la CDH no son una novedad para el régimen de Duterte. El vocero de la Cámara, Pantaleon Alvarez, opinó en uno de los debates que el órgano, creado por la Constitución de 1987, no debería recibir ni una moneda para su presupuesto, evitando así su funcionamiento, ya que no puede ser abolida, como había sugerido el mandatario en un discurso. Posteriormente, Alvarez aceptó entregar la exigua suma. “No están haciendo su trabajo, que es proteger los derechos de todos los filipinos”, comentó.

No obstante, las intenciones del oficialismo podrían verse frenadas por el Senado, ya que ambas cámaras deben acordar el presupuesto. En el debate de la comisión de finanzas, los senadores aprobaron una propuesta que incluye USD 13 millones para la CDH, que aún así es un descenso del 10% con respecto a lo que le fue otorgada para el 2017.

Si los diputados y senadores aprueban versiones distintas del presupuesto, deberán zanjar sus diferencias en una conferencia bicameral.

Duterte ha llegado a decir que estaría “feliz de masacrar” a tres millones de toxicómanos, y que indultaría a los policías declarados culpables en el marco de su campaña antidrogas. Sin embargo, siempre ha negado estar incitando a cometer asesinatos masivos.