Marvin Angulo acepta que ha sufrido un campeonato de altibajos

El volante creativo del Deportivo Saprissa, Marvin Angulo, estuvo este lunes en conferencia de prensa.

El ‘10’ del Saprissa habló del enfrentamiento del próximo domingo ante Guadalupe y el momento del cuadro tibaseño en el Apertura 2017.

Angulo no se ha perdido un solo partido del campeonato y suma en total 615 minutos.

Es el goleador de su equipo con cuatro goles y aún no recibe tarjetas amarillas ni rojas.

“A pesar que he tenido altibajos en este torneo, he estado bien. Es importante estar de goleador a pesar que no son mis funciones, me motiva bastante para seguir creciendo y ser líder de asistencias estoy muy contento porque es mi función y solo queda trabajar”, dijo Angulo.

Saprissa está a la espera del regreso de Joseph Mora y Mariano Torres para el fin de semana

⚽️Iniciamos una nueva semana de trabajo intenso. Nos preparamos para recibir a Guadalupe en la Cueva. #VamosMorados pic.twitter.com/KZFRg3bZ17 — Deportivo Saprissa (@SaprissaOficial) September 11, 2017