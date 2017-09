Daniel Colindres asegura que no durmió luego de jugar ante México

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El volante del Deportivo Saprissa, Daniel Colindres, habló este viernes en conferencia de prensa previo al partido ante Herediano.

El capitán tibaseño regresó esta semana a las prácticas de su club tras la convocatoria a Selección Nacional para los partidos ante Estados Unidos y México.

Colindres debutó en Eliminatoria al ingresar en el segundo tiempo ante los aztecas.

“Entonces, es importante para mi persona haber debutado en un juego eliminatorio. Hicieron falta jugadores importantes como Joel o Matarrita. No me puedo quedar con eso en el ambiente, yo vengo tratando de hacer las cosas bien. Cuando me estaba poniendo los tacos para entrar a la cancha, le pedí a Dios me que ayudara. Esa noche no dormí y fue un privilegio”, dijo Colindres.

“Siempre lo voy a decir, estar en la Selección es importante para todos los jugadores. Los que estamos activos queremos ser parte de ese sueño. La Selección es una ilusión, no puedo explicar lo que significa representar al país. Uno trata de atrapar esos sueños, en el momento que el profesor Óscar Ramírez me llamó estaba nervioso”, finalizó Colindres.

El volante será titular este sábado por la noche en la visita al Rosabal Cordero.

