Poderoso huracán Irma golpea a islas del Caribe

El huracán Irma, una de las tormentas más poderosas del Atlántico en un siglo, tocó tierra el miércoles de madrugada en islas en el nordeste del Caribe, avanzando en una ruta hacia Puerto Rico, República Dominicana, Haití y Cuba, antes de posiblemente dirigirse a Florida el fin de semana.

El ojo del huracán Irma pasó sobre Barbuda en torno a las 1:47 a.m. del miércoles, según el Servicio Nacional Meteorológico de Estados Unidos.

“Estamos resguardados y hay mucho viento (…) el viento es una gran amenaza”, dijo Garfield Burford, director de noticias de ABS TV y Radio en la isla de Antigua, al sur de Barbuda. “Hasta ahora, algunos techos han sido arrancados”, agregó.

La mayoría de las personas que estaban en Antigua y Barbuda carecían de energía eléctrica y alrededor de 1.000 personas pasaron la noche en refugios en Antigua, según Burford.

Vecinos de la zona dijeron en la radio local, que las líneas telefónicas se habían caído.

Las autoridades advirtieron a la gente que se resguardara del “violento ataque” de Irma, en un comunicado que concluía con la frase “Que Dios nos proteja”.

En Barbuda, la tormenta arrancó el tejado de la comisaría de policía, obligando a los agentes a buscar cobijo en el cuartel de bomberos cercano y el centro comunitario que servía de refugio oficial. La tormenta de categoría 5 también suspendió la comunicación entre islas. Se registraron daños en varias viviendas, según Midcie Francis, de la Oficina Nacional de Servicios en Desastres, aunque era demasiado pronto para evaluar la extensión de los daños.

El extremo norte de la isla se vio especialmente castigado, señaló en un mensaje de texto a The Associated Press el ministro de Exteriores, Charles Fernandez, que supervisaba de forma temporal la gestión de desastres. No entró en detalles sobre el alcance de los daños.

A las 5:00 a.m. el centro de la tormenta se ubicaba a 55 km al este de St. Martin y 235km de St. Croix, moviéndose a 26kph y teniendo vientos sostenidos de 295 kph, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, con sede en Miami.

La previsión es que Irma se mueve más tarde cerca o sobre Islas Vírgenes y pase cerca o sobre Puerto Rico esta tarde o noche. Se espera que conserve fuerza de categoría 4 o 5 durante uno o dos días más.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el estado de emergencia en Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, y las autoridades de Bahamas dijeron que evacuarían seis islas meridionales.

El agua cálida es combustible para los huracanes e Irma se encuentra sobre una zona de agua 1 grado Celsius más caliente de lo normal. El agua de 26 grados Celsius que necesitan los huracanes llega a una profundidad de 80 metros (250 pies), indicó Jeff Masters, director de meteorología de la firma privada de previsiones Weather Underground.

Los vientos con fuerza de huracán se extendían 80 kilómetros desde el centro de Irma, mientras que los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían unos 280 kilómetros (175 millas), según el Centro Nacional de Huracanes.