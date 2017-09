Netflix retiró ocho populares series

La plataforma de streaming sacó de su catálogo títulos como “How I Met Your Mother”,” Glee” y “Modern Family”

Por: Infobae

Una sorpresa desagradable se llevaron este fin de semana los millones de adictos a Netflix. Tal como lo había anunciado en abril pasado, la plataforma de streaming cumplió con su palabra y retiró de su catálogo algunas de las series favoritas del público.

How I Met Your Mother, Glee, Modern Family y Prison Break, entre otras, fueron algunas de las reconocidas producciones que ya fueron retiradas del servicio. La baja tiene que ver con la pérdida de derechos de Netflix para emitir estas ficciones.

Los títulos que ya no están disponibles:

– How I Met Your Mother, todas las temporadas.

– American Horror Story, temporadas 1 a la 4

– Bones, temporadas 1 a la 10

– Glee, todas las temporadas

– Prision Break, temporadas 1 a la 4

– 24, temporadas 1 a la 8

– Sons of Anarchy, todas las temporadas

– Modern Family, temporadas 1 a la 6

Netflix había advertido a sus millones de clientes que dejaría de emitir estos programas con un entretenido video. “Algunas son para siempre, otras no”, decía la compañía al comienzo del original clip. Por ello, Netflix invitó a sus clientes a realizar “una última gran maratón”.

Supuestamente iba a ocurrir a partir del 1 julio, situación que se postergó hasta este domingo. Como era de esperar, los usuarios se mostraron más que molestos y lo hicieron notar a través de las redes. Incluso, algunos amenazaron con cancelar su suscripción.