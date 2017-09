Ya pasó Florencia, el asteroide más grande en acercarse a la Tierra

Ocurrió a las 12.06 GMT. Florencia 3122, el asteroide de 4,4 kilómetros de extensión, pasó a 7 millones de kilómetros de la Tierra. Es apenas 18 veces el trayecto hacia la Luna.

Quienes tuvieron la mejor perspectiva fueron los aficionados de la astronomía que viven en Australia y Nueva Zelanda, ya que era de noche cuando pasó. Se pudo ver con telescopios caseros.

“Nunca algo tan grande había pasado tan cerca del planeta desde que tenemos registro”, afirmó Paul Chodas, director del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, consultado por Space.com. “Este es un evento que se da una vez cada 40 años”, agregó.

Si bien no hay registros, las estimaciones de la NASA indican que no fue la primera vez que Florencia se acercó tanto al planeta. La última vez habría sido en 1890. Y volverá a hacerlo en el año 2500.

A large asteroid will pass Earth safely on Sept. 1 at about 18 times the distance between the Earth and the Moon: https://t.co/rOn5It1v2J pic.twitter.com/0TkCxhMFau

— NASA (@NASA) 19 de agosto de 2017