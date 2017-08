Wanchope ve a Mayron George como la solución para el ‘9’ de la Sele

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El ex delantero de la Selección Nacional, Paulo César Wanchope, habló sobre la preocupación de Óscar Ramírez de encontrar un delantero ‘9’ en la Tricolor para lo que resta del proceso.

Luego de la Copa Oro, esa fue una de las conclusiones de Ramírez para el futuro cercano de la Nacional.

Ante esto, el ex Gerente del Saprissa, habló sobre su etapa en el combinado nacional como estratega.

“Si no tenemos, si no lo considera el técnico que no tenemos ese ‘9’. Tenemos que buscar la forma de encontrar un sistema que podamos llegar al gol de otra forma. Ya no tenemos ese jugador fuerte en el área, de choque”, dijo Wanchope.

Para Wanchope, todas las condiciones de George y este problema ya lo veía venir en el 2014.

“Sería interesante ver a un hombre como Mayron George, cuando estuvo en la selección era el futbolista que queríamos preparar para no pasar lo que estamos viviendo, era preparar a ese jugador para que el país tuviera esa opción”

“Si, es un jugador potente, rápido, buena técnica y veloz; además de buena diagonal. Tiene gol y su club en Dinamarca ha tenido minutos. Es un jugador que sería bueno que lo acerque a la Selección”, finalizó Wanchope.

Costa Rica enfrentará este viernes a Estados Unidos y el próximo martes a México

