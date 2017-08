Marco Ureña: “La gente no entiende muchas cosas y solo quiere goles”

San José, CRC, por Daniel Alberto Martínez (daniel.martinez@monumental.co.cr)

El delantero de la Selección Nacional, Marco Ureña, habló este miércoles ante los medios de comunicación previo al compromiso ante Estados Unidos por la Eliminatoria Mundialista.

Ureña, de la confianza de Óscar Ramírez en su proceso, es una de las opciones para el equipo estelar.

Ureña habló de las ocasiones que falló ante Estados Unidos en la pasada Copa Oro

“Realmente fue un momento, no tengo redes sociales porque no me gusta meterme cosas a la cabeza. En ese momento lo que hice fue definir las jugadas, igual mérito para el portero; tampoco es que el guardameta no hizo nada, hay que ver contra quien se juega”, dijo Ureña.

El delantero tiene como competencia a Johan Venegas para los próximos juegos de la Nacional

“Uno como jugador no se espera, la gente no entiende muchas cosas de eso y solo quieren goles. Esperemos este viernes hablemos con goles y demostrar que uno quiere hacer bien las cosas”, finalizó Ureña.

📷 #LaSele salió rumbo al aeropuerto para emprender su viaje a Estados Unidos.#VamosTicos ⚽️ 💪 pic.twitter.com/JPubn0z6Xl — FEDEFUTBOL (@FEDEFUTBOL_CR) August 30, 2017